Müdür Yardımcısı Tüfekle Poz Vermiş

HÜSEYİN ÇINKAYA’YA YÖNELİK TEPKİLER AÇIKÇA GÖRÜLÜYOR

Ankara Atatürk Lisesi Müdür Yardımcısı Hüseyin Çinkaya’nın okulda tüfekle poz vermesi, sosyal medya platformlarında büyük bir etki yarattı. Bu görüntüler, 17 Nisan 2025’te bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldıktan sonra geniş bir tartışma konusu haline geldi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Tepkilerin ardından Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Çankaya İlçesi Ankara Atatürk Lisesi müdür yardımcısı Hüseyin Çinkaya hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmış olup, sonucu daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır.” denildi.