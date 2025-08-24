Müdür Yiğit, Nazilli’de Toplantı Yaptı

MEHMET YİĞİT’İN NAZİLLİ ZİYARETİNİN DETAYLARI

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, 2025-2026 eğitim öğretim yılıyla ilgili hazırlıkların bir parçası olarak Nazilli ilçesinde çeşitli incelemelerde bulundu. İlk olarak, Nazilli’de görev yapan resmi okul ve kurum müdürleriyle bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda, yeni dönemde alınacak önlemler, yapılacak çalışmalar ve gelecekteki hedefler üzerine konuşuldu. Ayrıca, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen mevcut ve gelecekteki projeler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ

Müdür Yiğit, Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan’ı ziyaret ederek ilçedeki eğitim öğretim çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ardından, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek ile de bir araya gelerek, ilçedeki eğitim faaliyetleri ve yeni dönem hedeflerini görüştü.

OKUL ZİYARETLERİ VE ÖĞRENCİLERLE GÖRÜŞMELER

Nazilli Fen Lisesi, Nazilli Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu’nu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit, burada yürütülen çalışmalarla ilgili idarecilerden bilgiler aldı. Yaz dönemi kurslarına katılan öğrencilerle de sohbet ederek, onların ders motivasyonları ve gelecek hedefleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.