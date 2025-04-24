Mudurnu’da Ayı, Köpeklerce Kovalandı

AYI YİYECEK ARAYARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, Musalla Mahallesi’nde dün gece saatlerinde bir ayı, ormanlık alandan yerleşim yerine inerek yiyecek aradı. Çöp konteynerlerine yönelen ayı, o esnada sokak köpekleri tarafından fark edildi. Köpeklerin havlaması üzerine panikleyerek bölgeden hızlı bir şekilde uzaklaşan ayının o anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu ilginç olay, hem bölge sakinlerinin dikkatini çekti hem de sosyal medyada gündem oldu.

HAVLAYAN KÖPEKLER AYIYI PANİKLETİYOR

Ayının yiyecek arayışının başında sokak köpekleri, havlayarak tepki gösterdi. Bu durum, ayının korkarak hızla bölgeden ayrılmasına neden oldu. Olayın görüntüleri, güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Bu tür olaylar, yaban hayatının insan yerleşim alanlarına ne denli yakınlaştığını gözler önüne seriyor. Mudurnu’da bu gibi görüntüler zaman zaman yaşanıyor.