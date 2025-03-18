Mudurnu’da Çanakkale Anma Programı Duygulandırdı

DUYGULANDIRICI GÖSTERİLER

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıldönümünde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerin sahne aldığı gösteri, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Mudurnu Kaymakamlığı tarafından düzenlenen anma programı dahilinde, Kilözü ve Sarıyar köylerinde şehit aileleri ziyaret edildi. Ziyaretlere, Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, Garnizon Komutanı Binbaşı Ali Rıza Özden ve İlçe Müftüsü Mustafa Yeşilorman katıldı. Kaymakam Kalaycıoğlu, programda şehit ailelerine yönelik hazırlanan hediyeleri takdim etti ve ardından şehitler anısına dualar edildi.

ÖĞRENCİLERİN BAŞARILI PERFORMANSI

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi’nin 110. Yıldönümü Anma Programları çerçevesinde, öğrenciler “Çanakkale Geçilmez” adlı oratoryo gösterisi gerçekleştirdi. Gösteri sırasında birçok şiir seslendirilirken, özel olarak hazırlanan video gösteriminin ardından sahnelenen oratoryo, izleyenlere hem gurur hem de duygusal anlar yaşattı.