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Mudurnu’da Çıkan Yangın Büyümeden Söndürüldü

YANGIN MUDURNU’DA ÇIKTI

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bulunan ev ve ahırın bitişiğindeki odunlukta meydana gelen yangın, hızla kontrol altına alındı. Yangın, Güveytepe köyünde Kamil Şahin’e ait olan evde ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre, evle ahırın yanında konumlanan odunlukta, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı.

EV SAHİBİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Yangın kısa sürede yayıldıkça, ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti ve alevlere müdahale etti. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, durumun ciddiyetini değerlendirerek yangını büyümeden söndürmeyi başardı. Yangın sonucunda odunlukta küçük çaplı hasar oluştu.

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