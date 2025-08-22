Haberler

Mudurnu’da Elektrik Telleri Yangın Çıkardı

ELEKTRİK TELLERİ KOPMASI YANGINA NEDEN OLDU

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde elektrik tellerinin kopması sonucu bir otluk alanda yangın çıktı. Yangın, çevredeki evlere ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Kaygana Mahallesi’nde gerçekleşti.

RÜZGAR YANGINI KISALDI

Alınan bilgilere göre, mezbahane yakınındaki elektrik tellerinin kopması ile oluşan kıvılcımlar otluk alanı ateşe verdi. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede yayıldı. Bu durumu fark eden yerel halk, ihbarda bulunarak itfaiye ve orman ekiplerinin olay yerine gelmesini sağladı. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği müdahale sayesinde yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

PANİK VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın olayının ardından bölgede kısa süreli bir panik yaşandı. Yangında soğutma çalışmalarını devam ettiren ekipler, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadan durumu kontrol altına almayı başardı.

ÖNEMLİ

Haberler

İzmir Su Kesintisi Duyuruldu

İzmir'de İZSU, 22 Ağustos'ta su kesintisi yapılacak ilçeleri açıkladı. Su kesintisi, belirli saatlerde bazı bölgelerde etkili olacak. Kesintilerin ne zaman biteceği merak ediliyor.
Haberler

Kars Narkotik Ekipleri Otobüste Arama Yaptı

Kars'ta yolcu otobüsü denetiminde, İranlı iki kişi gözaltına alındı. Röntgenin ardından birinin vücudunda 203 gram metamfetamin bulundu ve cerrahi müdahale ile çıkarıldı. Tutuklama kararı verildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.