Mudurnu’da Engelli Can Kahraman Vefat Etti

DOĞUŞTAN ENGELLİ CAN KAHRAMAN HAYATINI KAYBETTİ

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde ailesinin büyük bir sevgiyle baktığı 26 yaşındaki doğuştan engelli Can Kahraman, yaşamını yitirdi. Hiç yürüyemediği, koşamadığı ve çocukluk anılarını yaşayamadığı köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesine katılan annesi, babası ve fizyoterapisti gözyaşlarına boğuldu.

FEDAKAR ANNENİN HİKAYESİ

Mudurnu’nun Alpagut köyünde yaşayan Fatma ve Şaban Kahraman çiftinin oğlu Can, spastik engelli olarak dünyaya geldi. Yürüyemeyen ve konuşamayan Can’ın tüm bakımını annesi üstlendi. Fatma Kahraman, yıllarca büyük bir özveri ile oğluna baktı ve ona hayatını adadı. Can, geçtiğimiz gece evinde hayatını kaybettikten sonra geride sadece hatıralarını bıraktı. 1 yıl önce bir muhabire verdiği röportajda, “25 yıldır hiç yılmadım” diyerek fedakarlığını dile getirmişti.

CENAZE TÖRENİ VE AİLE ÜYELERİNİN DUYGULARI

Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazıyla birlikte Can, köy mezarlığına gözyaşları ile defnedildi. Acılı baba Şaban Kahraman, “O kadar zor şartlara rağmen yine de gözleri gülerdi. Onun çektiği acıları normal bir insan çekmemiştir. Annesi kendini suçlu hissediyor ‘uyurken bakmadım’ diye. Son zamanlarda ağrıları azalmıştı” şeklinde konuştu. Can’ın fizyoterapisti Dilek Genç ise, “Dün vedalaştık sanki. Son kez seansımızı yaptık. Cumartesi günleri geliyorum ben. En son dün görüştük” diyerek gözyaşlarını tutamadı. Acılı anne Fatma Kahraman ise oğlunun mezarında ağıtlar mırıldanarak, yürekleri dağladı.