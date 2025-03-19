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Mudurnu’da İtfaiye Baca Yangınını Söndürdü

YANGIN MUDURNU İLÇESİNDEKİ İŞ YERİNDE MEYDANA GELDİ

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bir iş yerinin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, Mudurnu ilçe merkezinde gerçekleşti.

VATANDAŞLAR DURUMU HIZLA BİLDİRDİ

Elde edilen bilgilere göre, yan yana bulunan dükkanlardan birinin bacasında alevler belirdi. Dükkanlardan yükselen yoğun dumanları gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Gelen ihbar üzerine hızlı bir şekilde bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, merdivenli araçla yangına müdahale ederek, alevlerin daha da büyümesini önledi. Yangın, zamanında yapılan müdahale ile söndürüldü.

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