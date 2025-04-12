Mudurnu’da Kar Sebebiyle Kaza Oldu

SURUCÜNÜN KAZA ANINDA YAŞADIKLARI

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde kar yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla şarampole devrildi. Takıldığı ağaç aracılığıyla şarampole yuvarlanmaktan kurtulan sürücü, korna çalarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, sürücüyü kurtararak yara almadan bu durumu atlattı. Kaza, Mudurnu Taşkesti Karayolu Kavakaltı bölgesinde gerçekleşti.

KAYGAN YOLDA DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBI

Edinilen bilgilere göre, Yunus isimli sürücü 26 EP 003 plakalı cipiyle seyahat ederken kar yağışı yüzünden kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Devrildiği yerdeki ağaç, aracın yuvarlanmasını engelledi. Araçta mahsur kalan sürücü, çevreden yardım istemek için korna çaldı. Korna sesini duyan bir başka sürücü, durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

KURTARMA EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kısa süre içinde gelen ekipler, aracın yuvarlanmaması için halatla bağladıktan sonra sürücüyü güçlükle araçtan çıkardı. Sürücü, şans eseri herhangi bir yara almadı ve ağaç sayesinde kurtulduğunu ifade etti. Ayrıca, araç bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarılırken kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.