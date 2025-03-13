Mudurnu’da Kuru Ot Yangını Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI ALAN

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, kuru otların alev alması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın, Mudurnu’nun Çamyurdu köyünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kuru otların olduğu bir alanda henüz tespit edilemeyen bir sebepten ötürü yangın çıkıyor.

VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİ

Kısa sürede otlara yayılan bu yangın, çam ağacına da sıçradı. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından yangının olduğu bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürüyor. Yangın sonrası ekipler, alanda soğutma çalışmaları yapıyor. Yangın nedeniyle, küçük bir alan zarar görüyor.