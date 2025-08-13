Mudurnu’da Orman Yangını, 1 Tutuklama

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen orman yangını yaklaşık 20 saatlik bir müdahalenin ardından söndürüldü. Yangın, Göncek köyü Camiyanı Mahallesi yakınlarında önceki gün saat 12.30 sularında ortaya çıktı. Köylülerin ihbarıyla birlikte yangın söndürme helikopterleri, itfaiye ve arazözler derhal bölgeye sevk edildi. Ayrıca, bölgede yaşayanlar da söndürme çalışmalarına destek verdiler. Yangının söndürülmesi adına yaklaşık 20 saat süren yoğun bir çaba sarf edildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırmalar sonucunda, yangının tarlada biçerdöverle çalışma sırasında meydana gelen kıvılcımlar nedeniyle başladığı belirlendi. Tarlada iş yapan iki şüpheli, yangının çıkmasına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. Sorgulamaları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Biçerdöver sahibi A.Ç. tutuklanırken, tarla sahibi S.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.