Mudurnu’da Orman Yangını Kontrol Altında

BOLU’DA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü ve bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın, Mudurnu ilçesi Kurtlar köyü İshaklar mevkiinde gerçekleşti.

VATANDAŞLARIN İHBARIYLA MÜDAHALE BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda henüz tespit edilemeyen bir nedenle örtü yangını meydana geldi. Dumanları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi ve hemen bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yönlendirildi. Yangına ilk müdahale için orman işletmesine ait arazözler kullanıldı ve yangın, kısa bir süre içerisinde kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Elde edilen bilgilere göre, yangında yaklaşık 1 hektar orman örtüsü zarar gördü. Yeniden alevlenme ihtimaline karşı bölgedeki soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldığı da bildirildi.