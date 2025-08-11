MUDURNU’DA Orman Yangını Meydana Geldi

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZAMAN

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü Camiyanı Mahallesi yakınlarında, saat 12.30 sıralarında bir orman yangını meydana geldi. Yangının çıkışı ile birlikte köylüler durumu hemen yetkililere bildirdi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ VE DESTEK

Bölgeye yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere 3 yangın söndürme helikopteri, itfaiye araçları ve arazözler sevk edildi. Yangınla mücadelede, bölgede yaşayan vatandaşlar da yangın söndürme ekiplerine destek veriyor. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.