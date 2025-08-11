Haberler

MUDURNU’DA Orman Yangını Meydana Geldi

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZAMAN

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü Camiyanı Mahallesi yakınlarında, saat 12.30 sıralarında bir orman yangını meydana geldi. Yangının çıkışı ile birlikte köylüler durumu hemen yetkililere bildirdi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ VE DESTEK

Bölgeye yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere 3 yangın söndürme helikopteri, itfaiye araçları ve arazözler sevk edildi. Yangınla mücadelede, bölgede yaşayan vatandaşlar da yangın söndürme ekiplerine destek veriyor. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Talas’ta 14 Katlı Binada Yangın

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın sonucu 30 kişi tahliye edildi, 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayda çocukların da bulunduğu belirtiliyor.
Mudurnu’da Yangın Kontrol Altında

Mudurnu'da Göncek köyü çevresinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

