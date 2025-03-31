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Mudurnu’da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

KAZA VE YARALANMALAR

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olayın ardından sinirlenen genç sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza, Mudurnu ilçesindeki Bolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mudurnu yönüne giden Emrah Ö. yönetimindeki 14 DS 399 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Y. idaresindeki 81 AY 398 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın ardından, Emrah Ö.’nün arkadaşları ile Ahmet Y. arasında bir tartışma çıktı. Durumu gören diğer sürücüler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, kavga eden tarafları sakinleştirmeye çalışırken, müdahale sırasında kargaşa çıkınca bir kişi polise karşı mukavemet etti. Bu kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Kavgaya karışan kişiler, daha sonra emniyete götürüldü.

SAĞLIK DURUMU VE TRAFİK HUSUSU

Kaza sonucunda yaralanan 3 kişinin durumu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgedeki trafik akışı olumsuz etkilendi, araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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