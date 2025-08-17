Haberler

Mudurnu’da Trafik Denetimleri Jandarma’ya Devredildi

TRAFİK DENETİMLERİ JANDARMAYA DEVREDİ

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, emniyet personelindeki yetersiz sayı nedeniyle trafik denetimleri 1 aylığına jandarma ekiplerine devredildi. Bu süreçte, ilçe merkezi boyunca çok sayıda sürücü denetlendi. İlçe komisyonunun kararı doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timleri, 1 ay boyunca denetimleri gerçekleştirecek.

GENİŞ ÇAPLI UYGULAMALAR YAPILIYOR

Trafik güvenliğini sağlamak ve kural ihlallerini engellemek amacıyla düzenlenen bu denetimlerde, emniyet kemeri kullanımı, araç muayene durumu, sürücü belgesi ve sigorta kontrolleri yapıldı. İlçenin farklı noktalarında görev yapan ekipler, durdurdukları araçların sürücülerine bilgilendirme yaptı ve gerekli belgeleri inceledi.

CEZAI İŞLEMLER UYGULANDI

Denetimler esnasında emniyet kemeri takmayan ve eksik belgelerle araç kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı. İlçe genelinde trafik düzeninin korunması amacıyla bu denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği ifade edildi.

