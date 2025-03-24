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Mudurnu’da Yangın: Ev ve Ahır Zarar Gördü

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE SEBEPLERİ

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bir evde başlayan yangın, bitişiğindeki ahıra da sıçradı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev ve ahır tamamen kullanılmaz hale geldi. Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Uzunçam köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kemal A.’ya ait evde bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı.

ALEVLERİN BÜYÜMESİ VE İTFAİYE MÜDAHALESİ

Rüzgarın etkisiyle evin bitişiğindeki ahıra sıçrayan yangın, kısa sürede yayıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi. Yangın, köydeki vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla kontrol altına alındı. Ancak yangın sonucunda ev ve ahır tamamen kullanılamaz duruma geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak inceleme işlemleri başlatıldı. Yangının nedenini belirlemek için yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.

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