Mudurnu’da Yangın: Evler ve Traktör Yandı

YANAN YERLER

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen yangın, samanlık, traktör ve iki evi kullanılamaz hale getirdi. Yangın, Mudurnu ilçesi Belkaraağaç Köyü Hatıplar Mahallesi’nde başladı. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Yılmaz’a ait boş evde henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, bitişikte bulunan İsmail Yılmaz’a ait boş eve sıçradı. Alevlerin çıkardığı kıvılcımlar, yaklaşık 50 metre mesafede bulunan Mustafa Kartal’a ait samanlık ve traktöre de isabet etti.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yangın durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletildi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Köyde yaşayan vatandaşlar ve itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için büyük bir çaba gösterdi. Yangın, uzun mücadeleler sonucunda kontrol altına alındı. Yangın sonucunda iki ev, samanlık ve traktör kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı belirtildi.