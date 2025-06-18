Mudurnu’da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki ormanlık alanda meydana gelen örtü yangını, hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın, yaklaşık 1 hektarlık bir bölgeyi etkileyerek zarar verdi. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının Kurtlar köyü İshaklar mevkiinde başladığı belirtildi.

DUMAN GÖRENLER İHBARDA BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, ormanlık bölgede henüz kesinleşmeyen bir nedenle örtü yangını meydana geldi. Yangının dumanlarını gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Bunun üzerine, Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler hızlıca bölgeye yönlendirildi. Yangına ilk müdahale, orman işletmesine ait arazözlerle gerçekleştirildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektar orman örtüsünün zarar gördüğü öğrenildi. Yerel ekipler, olası bir alevlenme riskine karşı soğutma çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Yangının çıkış sebebine yönelik yapılacak incelemelerin de başlatıldığı bildiriliyor.