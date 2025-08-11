Mudurnu’da Yangın Kontrol Altında

CAMA YANI MAHALLESİ’NDE YANGIN ÇIKTI

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, Göncek köyü Camiyanı Mahallesi’nde ormana yakın alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık bölgeye sıçradı. Öğle saatlerinde, nedeni henüz tespit edilemeyen bir sebeple arazide yangın meydana geldi. Kısa zamanda büyüyen alevler, çevresindeki ormanlık alana ulaştı.

BÖLGEYE MÜDAHALE EDİLİYOR

Yangın ihbarı üzerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yangına havadan 3 yangın söndürme helikopteriyle müdahale edilirken, karadan da birçok arazöz ve orman işçisi yangının kontrol altına alınması için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Yangını söndürme çalışmaları hala devam ediyor.