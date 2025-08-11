Mudurnu’da Yangın Kontrol Altında

Haberler

CAMA YANI MAHALLESİ’NDE YANGIN ÇIKTI

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, Göncek köyü Camiyanı Mahallesi’nde ormana yakın alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık bölgeye sıçradı. Öğle saatlerinde, nedeni henüz tespit edilemeyen bir sebeple arazide yangın meydana geldi. Kısa zamanda büyüyen alevler, çevresindeki ormanlık alana ulaştı.

BÖLGEYE MÜDAHALE EDİLİYOR

Yangın ihbarı üzerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yangına havadan 3 yangın söndürme helikopteriyle müdahale edilirken, karadan da birçok arazöz ve orman işçisi yangının kontrol altına alınması için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Yangını söndürme çalışmaları hala devam ediyor.

Talas’ta 14 Katlı Binada Yangın

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın sonucu 30 kişi tahliye edildi, 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayda çocukların da bulunduğu belirtiliyor.
MUDURNU’DA Orman Yangını Meydana Geldi

Mudurnu'da başlayan orman yangınına üç helikopter ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yerel halk da yangın söndürme faaliyetlerine katkıda bulunuyor.

