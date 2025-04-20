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Mudurnu’da Yangın Söndürüldü. Samanlık Yandı

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE NEDENİ

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bir samanlıkta meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülüyor. Pelitözü köyünde, Ekrem ve Çetin Yılmaz’a ait olan samanlıkta nedensiz bir şekilde yangın çıkıyor.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangın haberinin alınmasının ardından Mudurnu ve Taşkesti belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri hızla olay yerine yönlendiriliyor. Ekiplerin müdahale ettiği yangında, bin balya saman, tarla sulama boruları yangında yanıyor ve ayrıca sulama tankerinin de zarara uğradığı belirtiliyor.

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