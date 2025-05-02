Mudurnu’daki Villalar Atıl Kalıyor

732 VİLLA ATIL KALDI

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 2011 yılında başlanan 732 villadan oluşan proje, 2014 yılında ‘peri masalı’ yaşam tarzı sunma vaadiyle tanıtıldı. Ancak bu süre zarfında villalar kullanılmadan bekliyor. Dronla yapılan görüntülemelerle, villaların birbirine yakın konumda olduğunu gösterecek şekilde çekimleri gerçekleştirildi. Projenin kapsamına dahil olan alışveriş merkezi, otel ve iki kongre merkezinin yanı sıra, şato tarzındaki villalardan 347’si Körfez ülkelerindeki vatandaşlara satıldı.

PROJENİN HAYALİ GERÇEKLEŞMEDİ

Lansmanı gerçekleştirilen proje, Türkiye’nin en büyük ultra lüks tatil köylerinden biri olarak tanıtıldı. Bunun yanı sıra, camiler, termal Türk hamamları, güzellik merkezleri ve alışveriş alanları ile donatılmış dev bir tesis inşası vaad edildi. Her birinin yaklaşık 325 metrekare olduğu belirtilen villaların, mavi kuleleri ve spiral merdivenleri ile lüks iç dekorasyonu bulunacağı ifade edildi ve alıcılara ‘peri masalı’ bir yaşam tarzı sunulacağı dile getirildi. Ancak, şato villalarını inşa eden şirket iflas etti ve böylece inşaat süreci yarım kaldı.

HAKİM SÜRECI DEVAM EDİYOR

İflas sonrası başlayan hukuki süreçler nedeniyle, yüzlerce lüks bina atıl durumda bekliyor. Bu durum, ‘hayalet şehir’ olarak adlandırılan şatoların drone ile görüntülenmesiyle daha da dikkat çekici hale geldi. Şatoların yıllardır kullanılmadan kalması sonucunda içlerinin yıprandığı gözlemlendi. Şatolarla ilgili mahkeme süreci ise hâlâ devam ediyor.