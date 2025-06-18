Mudurnu’daki Yangın 1 Saatte Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile 1 saatte kontrol altına alındı. Mudurnu ilçesi sınırlarındaki Yüzüncü Yıl köyünde saat 18.00 civarında yangın başladı. Ormandan yükselen dumanı gören vatandaşların ihbarıyla birlikte bölgeye hemen ekipler yönlendirildi.

HIZLI MÜDAHALE SONUCU YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Çok sayıda ekibin etkin çalışması sayesinde yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede devam eden soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebi ile ilgili incelemeler başlatıldı.