Mudurnu’dan Hacı Adayları Uğurlandı

HAÇI ADAYLARI UĞURLANDI

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 2025 yılı hac ibadetini gerçekleştirmek üzere kutsal topraklara gidecek hacı adayları, düzenlenen bir programla dualar eşliğinde uğurlandı. Mudurnu’da hacı adayları için öğle namazı sonrası tarihi Yıldırım Beyazıt Camii’nde bir etkinlik düzenlendi. Namazın ardından tekbir ve salavatlarla İlçe Müftülüğü önüne giden 35 hacı adayı, burada dualarla uğurlandı.

MÜFTÜNÜN AÇIKLAMALARI

Programda konuşan İlçe Müftüsü Mustafa Yeşil Orman, hac ibadetinin önemine vurgu yaparak hacı adaylarına çeşitli tavsiyelerde bulundu. Programa katılan Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu ise yaptığı konuşmada, “Allah dualarınızı kabul etsin, haccınızı mebrur eylesin. Yolunuz açık, ibadetiniz kabul olsun” dedi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan dualar sırasında bazı hacı adayları gözyaşlarını tutamazken, vatandaşlar da müftülük önünde hacı adaylarını sarılarak uğurladı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Mudurnu’dan kutsal topraklara gitmek üzere yola çıkan hacı adaylarının duygusal vedaları, zaman zaman duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Hem hacı adayları hem de yakınları, bu özel anı büyük bir coşkuyla karşıladı.