Mudurnu Hacet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

HAZIRLIKLAR VE YOĞUN KATILIM

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde geleneksel Hacet Bayramı ve Karakucak Güreşleri, bu yıl da oldukça renkli anlara sahne oldu. Mudurnu Göncek köyünde gerçekleştirilen bu etkinlik, vatandaşların yoğun katılımıyla dolu dolu geçti. Köy muhtarları ve köy halkı, ata sporunu geleceğe taşımak için azimlerini bir kez daha gösterdi. Özellikle, küçük yaşta güreşe başlayan çocukların önemi dikkati çekiyor. Köy muhtarları, minik güreşçilerin ödüllendirilmesinin, ata sporuna olan ilgilerini artırmak ve gelişimlerine katkı sunmak için büyük bir teşvik oluşturduğunu ifade ediyor. Ayrıca, güreş okullarından gelen sporcular, er meydanında kendilerini geliştirmek adına uzun süre mücadele etti.

ETKİNLİKLER VE PANAYIR HAVASI

Hacet Bayramı etkinlikleri, köy camisinde yapılan mevlit ve kılınan namazların ardından pilav dağıtımıyla başladı. Hemen sonrasında, köy okulunun bahçesindeki çayırda heyecan dolu güreş müsabakaları gerçekleştirildi. Etkinlik alanında bulunan satıcı stantları ve dondurmacılar, Hacet Bayramı’na adeta bir panayır havası kattı. Vatandaşlar, hem alışveriş yapma imkanı buldu hem de coşkulu güreş müsabakalarını izleme fırsatı yakaladı. Bu etkinlik kimisi için geleneksellik taşırken, kimisi için ise yeni deneyimlerin kapısını araladı.

AİLE GELENEĞİ VE SÜREKLİLİK

Köy halkından Fikret Özen, “Ata sporunu Hacet bayramlarında yaşatıyoruz, bu bizim geleneğimizdir. Çocukluktan bu sporu devam ettireceğiz” diyerek Karakucak güreşlerinin köyleri için taşıdığı önemi dile getirdi. Bu tür etkinlikler, yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesinde, kültürel değerlerin ve ahlaki eğitimin de yaşatıldığı önemli birer ritüel haline geliyor. Her yıl düzenlenen bu etkinlikler, gelecek nesillere aktarılması gereken bir gelenek olarak öne çıkıyor.