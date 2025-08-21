Mudurnu Kaymakamı Durmaz, Esnafla Sohbet Etti

KAYMAKAM CEYDA DURMAZ, PAZARDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde vekaleten atama ile görev yapan Kaymakam Ceyda Durmaz, semt pazarında alışveriş yaparak esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Durmaz, “Halkın içinde olmayı her zaman çok seviyorum çünkü vatandaşımızın ve ilçemizin durumunu daha iyi anlıyoruz” ifadesini kullandı.

HALKLA BİR ARADA OLMAKTAKİ ÖNCELİKLERİ

Mudurnu’da yaklaşık bir aydır görev yapan Kaymakam Ceyda Durmaz, ilçede kurulan semt pazarına giderek alışveriş yaptı. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Durmaz, esnafın taleplerini dinleyerek halkla iç içe olmayı öncelik haline getirdiğini vurguladı. Mudurnu’nun kendisine özel bir yer edindiğini belirten Durmaz, “Mudurnu’nun halkı çok sıcak, çok cana yakın, misafirperver ve kucaklayıcı” dedi.

MUDURNU’NUN GÜZELLİKLERİNE TANIKLIK EDİYOR

Kaymakam Durmaz, “Sağ olsun, bizleri de bağrına bastı, kucakladılar. Biz de Mudurnu’yu ve insanını çok sevdik. İnşallah Rabbim, güzel görevler yapmayı bizlere nasip eder” açıklamasında bulundu. Durmaz, görev süresince halk içinde olmaktan duyduğu mutluluğu “Halkın içinde olmayı her zaman çok seviyorum çünkü vatandaşımızın ve ilçemizin durumunu daha iyi anlıyoruz. Mudurnu’yu daha yakından tanıyorum ve mutlu oluyorum” sözüyle ifade etti.