Mudurnu Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen orman yangını, hızlı bir müdahale ile kontrol altına alındı. Yüzüncü Yıl köyü yakınlarında saat 18.00 sıralarında başlayan yangın, ormanın içindeki dumanların görülmesi sonrası bildirildi.

HIZLI MÜDAHALE VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve itfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için bölgeye yönlendirildi. Pek çok ekibin etkin müdahalesi sonucunda, yangın yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alındı. Ekipler, yangın sonrasında bölgede soğutma çalışmaları yaparken, yangının çıkış sebebiyle ilgili bir inceleme başlatıldı.