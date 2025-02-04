Müfettiş Raporları Savcılığa Gönderildi

YANGIN FACİASINDA YAŞANAN KAYIPLAR VE İNCELEME AŞAMASI

21 Ocak’ta Bolu Kartalkaya’daki bir otelde gerçekleşen yangın faciasında, çoğu çocuk 78 vatandaşımızı kaybettik. Bu acı olayın ardından devam eden inceleme çalışmaları hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni bir bilgi paylaştı. Bakan Yerlikaya, müfettişlerin raporlarını tamamladığını ve Bolu Valiliği’ne teslim ettiğini duyurdu. Bakan, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı: “İki Mülkiye Müfettişi görevlendirdik.”

MÜFETTİŞLERİN RAPORU VE TESLİMİ

21 Ocak Salı günü Kartalkaya’da gerçekleşen yangında ne yazık ki 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Milletçe büyük bir üzüntü içindeyiz. Yangının hemen sonrasında İçişleri Bakanlığı olarak iki Mülkiye Müfettişi görevlendirdik ve hemen inceleme çalışmalarına başladılar. Müfettişler, Bolu Belediyesi ile ilgili raporlarını 28 Ocak 2025 tarihinde, İl Özel İdaresi ile ilgili raporlarını ise 31 Ocak 2025 tarihinde tamamlayarak Bolu Valiliği’ne teslim ettiler. Bolu Valiliği de bu raporları Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti.

Cumhurbaşkanımızın ilk günden bu yana ifade ettiklerinin altını çizen Bakan Yerlikaya, yangında ihmali olanların ve halkın yüreğini yakanların hak ettikleri cezaları çekeceklerini belirtti. Bu vesileyle yangında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diliyoruz.