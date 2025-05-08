Müfettişler Saldırıyı Araştıracak. Özgür Özel İfade Verecek

ÖZGÜR ÖZEL’E YAPILAN SALDIRIYLA İLGİLİ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Müfettişler olayda görevli emniyet mensuplarıyla görüşecek

İstanbul – İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleşen saldırıyla ilgili olarak 2 müfettiş atadı. Saldırı, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili merhum Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma merasiminin ardından meydana geldi.

Müfettişlerin araştırma sürecinde, olay anında alanda bulunan emniyet mensupları, görevli personel ve Özgür Özel’in korumalarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirecek. İfadelerin toplanmasının ardından müfettişler, duruma ilişkin bir rapor hazırlayacak. Eğer herhangi bir ihmal tespit edilirse, gerekli soruşturma süreçleri başlatılacak.