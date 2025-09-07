Müftü Aksoy, Kaymakam Aytürk’ü ziyaret etti

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI ZİYARETİ

Çıldır İlçe Müftüsü Metin Aksoy, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri dolayısıyla beraberindeki heyetle birlikte İlçe Kaymakamı Barış Aytürk’ü makamında ziyaret ediyor. Ziyaret sırasında Müftü Aksoy, Müftülük faaliyetleri ve bu özel hafta için organize edilen etkinlikler hakkında Kaymakam Aytürk’e bilgi veriyor.

KAYMAKAM’DAN TEŞEKKÜR

Kaymakam Aytürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Mevlid-i Nebi Haftası’nın başta Çıldır ilçesi olmak üzere tüm ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullanıyor. Ziyaretin sonunda Müftü Aksoy, Kaymakam Aytürk’e çiçek takdim ediyor ve Dinayet İşleri Başkanlığı’nın Mevlid-i Nebi Haftası için özel olarak yayınladığı “Peygamberimiz ve Aile Ahlakı” adlı eseri sunuyor.