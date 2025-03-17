Müftü Bolat: “Görevimiz Camide Kıldığına Değil”

GÖREVİMİZ VATANDAŞLARIMIZLA İLGİLENMEK

Dulkadiroğlu İlçe Müftüsü Ali Can Bolat, Ramazan ayı vesilesiyle çeşitli açıklamalarda bulundu. Bolat, depremin ardından toparlanma sürecinin hızla devam ettiğini vurgulayarak, “Ramazan’da bütün camilerimizi açıp, imamı olmayan cami bırakmamak üzere görevlendirme yaptık. Halkımızın Ramazan’daki manevi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye belirtti.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK ÇALIŞMALARI

Müftü Bolat, Ramazan ayının bereketini tüm vatandaşların hissedebilmesi için çeşitli hizmetler sunduklarını aktardı. “Vatandaşlarımızın bize emanet ettiği zekatları, fitreleri ve sadakaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizim görevimiz sadece camide namaz kıldırmak değil, aynı zamanda vatandaşımızın haliyle hallenmek, ihtiyaç sahiplerini bulup onlara destek olmaktır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Hoş Geldin ya Ramazan” etkinliği ile çocuklara Ramazan bilinci kazandırdıklarını da sözlerine ekledi. Tüm camilerde ve Kur’an kurslarında mukabelelerin okutulduğunu kaydetti.

CAMİLERİN DURUMU VE TOPARLANMA SÜRECİ

Depremler sonrası Dulkadiroğlu ilçesinde 90 caminin hasar gördüğünü hatırlatan Bolat, bu camilerden 14’ünün tamamlanarak ibadete açıldığını belirtti. 23 caminin inşaatının devam ettiğini kaydeden Bolat, “Bazılarında arsa problemi veya farklı sebepler nedeniyle temel atma aşamasına geçilemedi. Ancak hasar gören camilerimizin yüzde 80’i ya tamamlandı, ya inşaat aşamasında ya da başlama sürecinde. İnşallah çabuk toparlanacağız” şeklinde konuştu.