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Müftüden Volkan Konak Paylaşımı Tepki Çekti

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ÇATALCA MÜFTÜSÜ’NÜN PAYLAŞIMI TEPKİ TOPLADI

Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, bir konser sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Müftünün “Sahnede gebermiş” şeklindeki ifadeleri, sosyal medyada hızlı bir şekilde gündeme geldi. Bu durum, geniş bir kitle tarafından tepki ile karşılandı.

MÜFTÜ, TEPKİLERE CEVAP VERDİ

Müftü, sosyal medya üzerinden gelen tepkilere yanıt olarak başka bir paylaşımda bulundu. “Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum.” şeklindeki ifadeleri ile tepkilere karşılık verdi. Bu da yapmış olduğu önceki paylaşımın ardından olumsuz geri dönüşleri artırdı.

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