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Müftülük Gençlerle İftar Programında Buluştu

GÖSTERİLEN İLGİ GENÇLERİN KATILIMIYLA ARTTI

Afyonkarahisar Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, iftar programında gençlerle bir araya geldi. Program, Aile ve Dini Rehberlik Merkezi’nde, lise seviyesindeki kız öğrencilerin katılımıyla düzenlendi. Ramazan ayının bereketini paylaşmak amacıyla yapılan etkinlikte, gençler oruçlarını birlikte açarak iftar güzelliğini yaşadılar.

İFTAR SONRASI KEYİFLİ SOHBETLER

Sıcak ve samimi bir ortamda geçen iftarın ardından, çay eşliğinde keyifli sohbetler yapıldı. Bu buluşma, gençlerin bir araya gelmesi ve sosyal bağlarını güçlendirmesi açısından önem taşıdı.

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