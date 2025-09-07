Müftülükte Mevlid-i Nebi Etkinliği Yapıldı

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ

Kırşehir İl Müftülüğü, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde bir musiki dinletisi gerçekleştirdi. İmaret Camisi önünde yapılan bu anlamlı program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve ardından dua edildi.

İL MÜFTÜLÜĞÜNÜN TEŞEKKÜRÜ

Programda söz alan Özelliği ile dikkat çeken İl Müftülüğü Personel Şube Müdürü Cengiz Küçük, cami görevlileri Oğuzhan Kaya ve Ömer Olgun’un öncülüğünde düzenlenen etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. Hazreti Peygamber’in dünyaya teşrifinin yıl dönümünün önemine de değinen Küçük, “Peygamber Efendimiz’in doğumu, insanlık tarihi için bir dönüm noktası ve alemlere rahmet vesilesidir. Bu anlamlı zamanda O’nu anmak ve anlamak için bir araya geldik. O’na olan sevgi ve bağlılığımızı en güzel ifadelerden biri olan nağmelerle, salavatlarla dile getirdik.” şeklinde konuştu.

PROGRAMDA YER ALAN SANATÇI VE İKRAMLAR

Dinletide tasavvuf musikisi sanatçısı Selman Çevik, ilahi, naat ve kasideler seslendirdi. İzleyiciler, seslendirilen eserlere salavatlarla eşlik etti. Cami cemaati, Kur’an kursu öğrencileri ve vatandaşlar, ilgiyle katıldığı programın ardından çeşitli ikramlar yapıldı.