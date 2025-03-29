Müftülükten Çocuklar İçin İyilik Ziyareti

İYİLİK HAFTASI ETKİNLİĞİ

Erzurum İl Müftülüğü, “İyilik Haftası” kapsamında hastanede tedavi gören çocuklara yönelik bir iyilik ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarete katılan İl Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Erzurum Kadın Kolları, Erzurum Üniversite Araştırma Hastanesi ve Erzurum Şehir Hastanesi’nde tedavi gören gençlere “Bayram Kesesi” hediye etti.

MORAL VERMEK AMACINDAYDI

Hastalara iyilik eli uzatmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Müftü Yardımcısı Dr. Erdoğan, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti. “Hastanelerimizde tedavi gören yavrularımıza moral olması amacıyla hem ziyaret edelim hem de hazırladığımız hediyeleri takdim edelim dedik,” diyen Erdoğan, çocuklar ve aileleri tarafından gösterilen teveccühten memnun kaldıklarını ifade etti. “Malumunuz hem Ramazan ayını hem de iyilik haftasını idrak ediyoruz. Bu vesileyle hastanelerde tedavi gören küçük -büyük bütün hastalarımıza Yüce Allah’tan acil şifalar diliyor, hastane çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum,” şeklinde açıklamada bulundu.