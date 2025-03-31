Gündem

Müftünün Konak Hakkındaki Paylaşımı Tartışma Yarattı

muftunun-konak-hakkindaki-paylasimi-tartisma-yaratti

ÇATALCA MÜFTÜSÜ’NDEN PAYLAŞIM

Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, bir konser sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını kaybeden Volkan Konak ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Müftünün “Sahnede gebermiş” şeklindeki ifadeleri, sosyal medyada hızla gündem haline geldi. Bu durum, geniş bir kesimden tepki çekti.

TEPKİLERE YANIT VERİYOR

Tepkilerin ardından bir açıklama daha yapan Mehmetalioğlu, “Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum” dedi. Bu sözler, olayın yankı bulmasına neden oldu.

ÖNEMLİ

Ekonomi

ÖTV’siz Araç Alımında Yeni Detaylar

Engelli bireyler için ÖTV muafiyeti konusunda önemli değişiklikler yapıldı. Yüzde 90 engeli olanlar, 10 yılda bir yeni araç alabilecek; mevcut araçlarını cezasız satma hakkına sahip.
Gündem

Müftünün Volkan Konak Paylaşımı Tartışma Yarattı

Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, şarkıcı Volkan Konak'ın vefatı sonrası yaptığı "Sahnede gebermiş" paylaşımına yönelik tepkilere yanıt verdi. Tepkiler üzerine açıklama yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.