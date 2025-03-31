Müftünün Konak Hakkındaki Paylaşımı Tartışma Yarattı

ÇATALCA MÜFTÜSÜ’NDEN PAYLAŞIM

Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, bir konser sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını kaybeden Volkan Konak ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Müftünün “Sahnede gebermiş” şeklindeki ifadeleri, sosyal medyada hızla gündem haline geldi. Bu durum, geniş bir kesimden tepki çekti.

TEPKİLERE YANIT VERİYOR

Tepkilerin ardından bir açıklama daha yapan Mehmetalioğlu, “Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum” dedi. Bu sözler, olayın yankı bulmasına neden oldu.