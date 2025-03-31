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Müftünün Volkan Konak Paylaşımı Tepki Çekti

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ÇATALCA MÜFTÜSÜNÜN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, geçtiğimiz gün konser sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak için bir paylaşım yaptı. Müftünün “Sahnede gebermiş” ifadelerine yer verdiği bu paylaşım, sosyal medyada hızla gündem haline geldi. Paylaşıma birçok kişi geniş bir şekilde tepki gösterdi.

TEPKİLER SONRASI YENİ PAYLAŞIM

Gelen eleştirilerin ardından Müftü Mehmetalioğlu, bir açıklama daha yaparak şu ifadeleri kullandı: “Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum.” Bu paylaşımı da tepki çekmeye devam etti.

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