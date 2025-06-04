Müftüoğlu, Ayyorkun’a Başsağlığı Diledi

BAŞKAN MÜFTÜOĞLU’NDAN BAŞSAĞLIĞI DİLEĞİ

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, İran’da gerçekleşen yarışta kaza sonucu hayatını kaybeden Spor Toto sporcusu Mustafa Ayyorkun için başsağlığı dileklerini iletti. Müftüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, genç sporcunun durumunu ilk andan itibaren takip ettiklerini ifade etti.

KAZADAN SONRA YAKIN TAKİP

Müftüoğlu, yarışta meydana gelen kazanın yaşandığı andan itibaren, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçiliğimiz, Tebriz Konsolosluğumuz ve İranlı makamlarla çok yakın temas halindeydik. Cumartesi gününden bu yana süreci titizlikle takip ettik.” dedi. Hastaneden alınan bilgilere göre, Ayyorkun’un boynunda çatlak olduğu ve üç gün kontrol altında tutulacağı bilgisinin kendilerine ulaştığını belirtti.

HAFİF İYİLEŞME SONRASI BEKLENMEDİK BİR HABER

Müftüoğlu, sporcunun sağlık durumunun olumlu yönde devam ettiğini ancak “dün gece gelen ani vefat haberi hepimizi derinden sarstı. Çok üzgünüz.” ifadelerini kullandı. Mustafa Ayyorkun’un Türk bisikleti için büyük bir değer olduğunu vurgulayan Müftüoğlu, “Mustafa Ayyorkun’a Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, Spor Toto Bisiklet Takımı’na, tüm bisiklet camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.” şeklinde konuştu.