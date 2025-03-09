Müftüoğlu, UEC Yönetim Kuruluna Yeniden Aday

EUROPA BİSİKLET BİRLİĞİ’NDE ADAYLIK SÜRECİ

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) Yönetim Kurulu üyeliğine ikinci kez aday olma kararını aldı. UEC’nin Slovakya’nın Bratislava şehrinde düzenlenen 37. Kongresi’nde, UCI-Uluslararası Bisiklet Birliği Yönetim Kurulu üyeliği için toplamda 10 aday belirlendi. Müftüoğlu, 49 ülkeden 43 oy alarak bu 10 aday arasında yer alma başarısını gösterdi.

ULUSLARARASI KONGREDE NE OLACAK?

UCI Yönetim Kurulu’nda Avrupa’yı temsil etmek amacıyla yarışan 10 aday, UEC Kongresi’nde delegelerin oylarıyla seçildi. Emin Müftüoğlu, 49 ülkenin 43’ünün oyunu alarak Avrupa’dan aday gösterilecek 10 isim arasında yer aldı. 27 Eylül 2025 tarihinde Rwanda, Kigali’de gerçekleştirilecek olan UCI Kongresi’nde, dünya bisikletine yön verecek yönetim kurulunda yer almak için 10 aday arasından 2 kadın ve 5 erkek üye belirlenecek.

EMIN MÜFTÜOĞLU’NUN GEÇMİŞİ VE ROLÜ

Emin Müftüoğlu, 2013-2016 yılları arasında UCI Yönetim Kurulu Üyeliği ve Dünya Dağ Bisikleti Komisyon Başkanlığı görevlerini yürüttü. Aynı zamanda iki kez seçildiği Balkan Bisiklet Birliği Başkanlığı görevini de aktif olarak sürdürüyor. UCI Yönetim Kurulu, dünya genelinde bisiklet sporunun yönetimi ve gelişimi için stratejik kararlar alan bir yapıdır. Müftüoğlu, burada ikinci kez yer alma hedefiyle önemli bir adım attı.

AVRUPA’DAN SEÇİLEN ÜYELER

UCI Yönetim Kurulu’na Avrupa kıtasını temsilen aday olarak seçilen isimler şunlardır: Agata Lang (Polonya), Cattaneo Rocco (İsviçre), Emin Müftüoğlu (Türkiye), Jensen Henrik Jess (Danimarka), José Vicioso Soto (İspanya), Katerina Nash (Çekya), Michel Callot (Fransa), Pavel Mardonovic (Slovenya), Serena Danesi (İtalya) ve Tom Van Damme (Belçika).