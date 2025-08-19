Mugada Sahilinde Boğulma Tehlikesi Yaşandı

DENİZDE BOĞULMA TEHLİKESİ

Bartın’ın Mugada sahilinde denize giren bir kişi, boğulmaktan son anda kurtarıldı. Serinlemek amacıyla Mugada sahilinde suya giren bir vatandaş, boğulma tehlikesi yaşarken, çevredekiler durumu fark etti.

CAN KURTARANLAR MÜDAHALE ETTİ

Cankurtaran ekipleri, olay yerine jetski ile hızla ulaşarak, şahsı boğulmaktan kurtardı. Bu önemli müdahale sayesinde, tehlikeli durumdan sağ salim çıkması sağlandı.

RÜZGAR VE ÇEKEN AKINTIYA DİKKAT

Sahil Güvenlik ekipleri, vatandaşları rüzgar ve çeken akıntı konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı. Bu durum, deniz keyfini çıkaran herkes için gereken bir konu olarak öne çıkıyor.