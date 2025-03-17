Müge Anlı 17 Mart 2025 Bölümü Özet

PROGRAMDA YAŞANAN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 17 Mart 2025 tarihinde izleyicileriyle buluştu. Programın bu bölümünde ele alınan konular ve yaşanan gelişmeler büyük bir merak uyandırdı. ATV ekranlarında yayınlanan bu programı kaçırmak istemeyenler için son bölüm detayları aşağıda yer alıyor. Peki, Müge Anlı’nın son bölümünde neler yaşandı?

FULYA AKIN YILMAZ’IN BABA HASRETİ SON BULDU

46 yıl önce evlatlık verilen Fulya Akın Yılmaz, gerçek ailesine kavuştu. Yıllardır görmediği babası ve kız kardeşlerini bulmak için Müge Anlı’dan yardım isteyen Fulya, canlı yayında ailesiyle buluşmanın heyecanını yaşadı. Ayrıca Melek Selik ve Birol Selik, kayıp kızları Ayşegül Selik’in evden kaçtığı iddiasıyla Müge Anlı’dan yardım talep etti. Kızları için duydukları endişe, önceki gün kızlarının sesini duymasıyla artmıştı. Ayşegül Selik’in korkunç iddiaları aileyi derinden sarsarken, Selik çifti alana gelen bu iddialara cevap verdi.

AYŞEGÜL SELİK’TEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Bulunduktan sonra canlı yayına bağlanan Ayşegül Selik, babası hakkında bazı iddialarda bulunmuştu. Ancak bugünkü yayında, babasına iftira attığını kabul etti. Amacının evden kaçmak olduğuna vurgu yapan Ayşegül, “Babamdan özür dilemiyorum, bir daha beni aramasınlar” şeklinde ifadelerde bulundu.

NURGÜL KIRKYAYAŞAROĞLU’NA YARDIM TALEBİ

52 yaşındaki Nurgül Kırkyaşaroğlu’nun, kardeşi ve onun eşi tarafından şiddet gördüğü iddiaları gündeme geldi. Kız kardeşi, yaşananları canlı yayında aktardı. İddiaların odağındaki Hasan Kırkyaşaroğlu ise, kız kardeşiyle neden sorun yaşadıklarını açıkladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 17 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10:00’da ATV ekranlarında takipçileriyle buluştu. Canlı yayında ele alınan ve izleyicilerin dikkatini çeken konular, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Müge Anlı’nın ATV kanalında yapılan bu programı canlı izlemek için TIKLAYINIZ.