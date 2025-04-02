Müge Anlı 2 Nisan Canlı İzle Yöntemleri

MÜGE ANLI CANLI İZLEME BAĞLANTILARI

2 Nisan için Müge Anlı ile ilgili yapılan aramalar, programın yeni bölümüyle ilgili gelişmeleri anlık takip etmek isteyen izleyicilerin ilgisini çekti. ATV’nin popüler sabah kuşağı programı, her gün saat 10:00’da izleyicilerle buluşuyor. Peki, Müge Anlı’yı canlı izlemek için bir bağlantı mevcut mu? Müge Anlı’yı nasıl izleyebiliriz? ATV Müge Anlı’yı canlı izleme bağlantısı…

KAYIP DAVALARINDA CANLI YAYIN GELİŞMELERİ

Kayıp Umut’un ailesi canlı yayın sırasında duygusal anlar yaşadı. Anneanne Gül Hanım, çocuğa bakamadığını ve çalıştığı için kızıyla ilgilenemediğini belirtti. Kendi çocuğunu bir başkasına verdiğini iddia etti. Ancak Zeynep Hanım, bu iddiaları reddetti. Annesinin kendisini birisiyle evlendirmek istediğini anlattı. Yakın zamanda kaybolan çocukla ilgili bir görgü tanığı, yıllar önce apartmanda çocuğu gördüğünü ve “annem gelecek” dediğini aktardı. Polisler geldiğinde çocuğu bir daha göremediğini açıkladı.

Kardeşinin birliktelik yaşadığı kişi tarafından öldürülen Hatice Kış’ın eşi Eşref Kış, baldızında şüphelendiğini ve onun bazı şeyler bildiğini söyledi. 34 yaşındaki iki çocuk annesi Birgül Arduç, 14 Mart’ta İstanbul Sancaktepe’den kayboldu. Diğer bir kayıp ise 17 yaşındaki Sudenaz Laleli, 17 Mart’ta Konya’dan kaybolmuştu.

MÜGE ANLI CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN ADRES

Canlı yayını izlemek isteyenler, ATV’nin resmi internet sitesi olan atv.com.tr/canli-yayin adresine giriş yaparak Müge Anlı’yı anlık olarak izleyebilir. Ayrıca, programın geçmiş bölümleri de ATV’nin resmi sitesinden ve YouTube kanalından ulaşılabilir. Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 10:00’da ATV ekranlarında izleyicileriyle buluştu. Canlı yayında ele alınan konular, izleyicilerin dikkatini çekti. ATV’nin Müge Anlı programını canlı izlemek için linke tıklayabilirsiniz.