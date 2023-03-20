Müge Anlı AK Parti’den aday olacak iddiasına yanıt

Ünlü TV sunucusu Müge Anlı’dan AK Parti’den milletvekili aday olacağı iddiası hakkında açıklama geldi.

ATV’deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı’nın AK Parti’den milletvekili adayı olacağı iddia edildi. Söz konusu iddia sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Anlı merak edilen soruya canlı yayında cevap verdi.

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından birini sunan Müge Anlı ile ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Anlı’nın siyasete gireceği yönündeki söylentiler Twitter’da en çok konuşulanlar arasına girdi.

Gazeteci Talat Atilla, AK Parti’nin gazeteci ve sunucu Müge Anlı’ya milletvekili adaylığı için teklif götürdüğünü yazdı. Atilla köşe yazısında “Anlı, diğer rakiplerine göre çok yönlü destek alsa da mesleğinde başarılı doğrusu. İktidar partisi Müge Anlı’ya Milletvekili adaylığı teklif etti. İktidar kulislerinde Anlı’nın yüzde 2 ile 2,5 oyu olduğuna inanılıyor” ifadelerini kullandı.

Bu yazı ve söylentiler sonrası gözler Müge Anlı’ya çevrildi. Ünlü sunucu programında konuyla ilgili açıklama yaptı.

Esprili bir dille milletvekilliği iddialarını yalanlayan Anlı, şöyle konuştu:

“Bir kere çok az, hiç %2.5’a razı olmam teklif edilse de. Bugün ben kendim aday olsam görün bakalım yüzde kaç alıyorum. Benim siyasetle alakam yok. Yapmak da istesem onu biliyorsunuz yaparım. Mecliste de kadınlar görürsünüz. İstesem yaparım.”

“Aşk olsun, gelen teklif de yok. Madem yapacaksınız %25 falan yapın da şanımız yürüsün. Siz öyle uydurursanız dalganız da böyle geçilir.”