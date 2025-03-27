Müge Anlı Canlı Yayını Nereden İzlenir?

ATV’NİN GÜNDÜZ KUŞAĞINDA REYTİNG REKORLARI KIRAN PROGRAMI

Müge Anlı ile Tatlı Sert, ATV’nin gündüz kuşağında büyük ilgiyle izlenen programlarından biri olarak, her hafta içi izleyicileriyle buluşuyor. Program, kaybolan kişilerin bulunması, faili meçhul olayların aydınlatılması ve güncel konular üzerine önemli gelişmelerin ele alındığı bir platform sunuyor. Peki, Müge Anlı’nın programı nereden izleniyor? İşte, Müge Anlı ile Tatlı Sert’in canlı yayın detayları…

ŞOK EDİCİ DOLANDIRICILIK İDDİASI

Programda, aynı gelin tarafından dolandırıldığını söyleyen Sedat Bey, canlı yayına bağlandı. İkinci gelinin kendisini dolandırdığını iddia eden Sedat Bey, 17 yaşında olduğu için nikah kıyamadıklarını belirtti. Gelinin annesinin hamile olduğunu bildiğini, ancak bunun da yalan olduğunu ve doğan çocuğun gelinin çocuğu olduğunu ifade etti.

KAYBOLAN ÇOCUĞUN AİLESİ STÜDYODA

Vedat Bey, 3 Nisan 2002’de Ataşehir’den kaybolan oğlu Adem’i aramak için stüdyoya geldi. Oğluna annesinin baktığını, eski eşinin onu görmek için aldığını ve bir daha göremediğini söyledi. Evlatlık verildiğini öğrendiğini belirtti. Kayıp çocuğun annesi Zeynep Hanım, Vedat Kaya’nın çocukla ilgili olarak ilgilenmediğini ve kendisinin de bakamadığı için çocuğu bıraktığını ifade etti. “Oğlumu bırakırken adı Umut, babası da Vedat dediğimi hatırlamıyorum” dedi.

CİNAYET İDDİALARI DEVAM EDİYOR

Sevim Ekiz, Murat Arıkan’ın cinayeti işlediğini bilmediğini tekrar etti ve kendisinden korktuğunu, şiddete uğradığını bu yüzden hiçbir şey soramadığını söyledi. Fikriye Turgut’un eşi Cuma namazına gittiği sırada altınlarının alınarak evi yakılarak cinayete kurban gittiği belirtiliyor. 60 yaşındaki kadının evinden yalnızca 4 bileziğinin alındığı ortaya çıktı.

CANLI YAYIN DEVAM EDİYOR

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 27 Mart 2025 Perşembe günü saat 10:00’da ATV ekranlarında izleyicileriyle buluştu. Canlı yayında ele alınan gündem konuları, izleyicilerin dikkatini çekiyor. Müge Anlı ATV canlı izlemek için TIKLAYINIZ.