Müge Anlı’da Şok İtiraf ve Çelişki

İTİRAF EDEN GENÇ KIZIN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMASI

ATV’de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dikkat çeken bir olay meydana geldi. Ailesi tarafından uzun bir süre aranan 18 yaşındaki Ayşegül Selik’in, 19 yaşındaki bir gençle kaçtığı öğrenildi. Genç kız, programa telefonla bağlanarak “Kendi isteğimle kaçtım. Çünkü babam bana yıllardır tacizde bulunuyordu” diyerek shock eden bir itirafta bulundu. Stüdyodaki konuklar ve izleyiciler büyük bir hayrete düştü. Ayrıca bu olay sosyal medyada da çokça konuşulmaya başlandı.

BİRLİKTE KAÇTIKLARINI AÇIKLADI

Ayşegül Selik’in ciddi iddiaları sonrası program ekibi konuyu incelemeye aldı. Kamuoyunda genç kızın korunmasının gerekliliği konusunda çok sayıda yorum yapıldı. Ancak olay devam ederken, Ayşegül Selik bugün bir kez daha yayına katılarak, önceki beyanlarının zıttı bir şekilde “Evden kaçmak için babama iftira attım” diyerek kafaları karıştırdı. Bu çelişkili açıklama, izleyiciler arasında yeni tartışmalara neden oldu.