Müge Anlı’da Şüpheli Ölüm ve Anlaşılmaz Şive

İLGİNÇ KONUŞMA ANLARI

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında her gün ilginç konular gündeme geliyor. Bugün ise Nurgül Kırkyaşaroğlu’nun Adana’daki aile evinde ani ölümünü şüpheli bulan kız kardeşi Hatice programa katıldı. 52 yaşındaki, hiç evlenmemiş olan kız kardeşinin evde bilinçsiz bir şekilde yatarken bulunduğunu ifade eden Hatice, kardeşinin diğer kardeşleri ve eşiyle beraber yaşadığını ve ölümünde onlardan şüphelendiğini belirtti.

ADI GEÇEN İFADELERİN ANLAŞILMASI ZOR

Hatice’nin konuşurken Adana şivesini kullanması nedeniyle Müge Anlı ve izleyenler zor anlar yaşadı. Kardeşinin başına gelen olayları anlatırken “Ağzına ökenmek” ifadesini kullanan Hatice Hanım, Anlı tarafından anlamakta güçlük çekildi. Bu durum kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Hatice’nin bu ifadeyi birkaç kez tekrar etmesi üzerine stüdyodakiler devreye girdi. Sosyal medya platformlarında, anlaşılmayan ifadenin ne anlama geldiği üzerine X’te Adanacity adlı hesap açıklama yaptı.