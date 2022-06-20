Müge Anlı evleniyor

Ekranların sevilen isimlerinden Müge Anlı, programında yaptığı açıklamada evleneceğini sevenlerine duyurdu.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına sunan Müge Anlı, bu sabahki canlı yayınında evleneceğini açıkladı. Daha önce bir evlilik yapan Anlı, ‘Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu’ ifadelerini kullandı.

Yıllardır televizyonun en çok izlenen programlarından birine imza atan Müge Anlı, geçtiğimiz aylarda kendine kişisel bir Instagram hesabı açarak hayranlarını şaşırtmıştı. Anlı’nın açtığı Instagram hesabı 24 saatte bir milyon takipçiye ulaşarak bir rekora imza atmıştı.

Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Müge Anlı, 20 Haziran Pazartesi sabahı kendi adını taşıyan programının canlı yayınında evleneceğini duyurdu.

1999-2008 yılları arasında Burhan Akdağ ile evli kalan ve bu ilişkisinden Lidya adında bir kızı olan ünlü sunucu, “Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki… Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. Sizi okumuyorum!” dedi.

48 yaşındaki Anlı, sözlerine, “Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim” diye devam etti.

Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence ama mutlu olacağınızı biliyordum” diyen ünlü isim, “Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim” şeklinde konuştu.

Haberin ardından Müge Anlı’nın programdaki yol arkadaşları Prof.Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özcan, ünlü sunucuyu tebrik ettiler.