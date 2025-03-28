Müge Anlı İle Tatlı Sert Yayın Detayları

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT, GÜNDÜZ KUŞAĞINDA REYTİNG REKORLARI KIRMIŞ DURUMDA

ATV’nin gündüz kuşağında önemli reyting başarıları elde eden programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Program, kaybolan kişilerin bulunması, faili meçhul olayların aydınlatılması ve gündeme dair kritik gelişmelerin ele alınmasıyla dikkat çekiyor. Bu nedenle, büyük bir ilgiyle takip edilen bir hal almış durumda. Peki, Müge Anlı’nın programı nereden izleniyor? İşte, Müge Anlı ile Tatlı Sert’in canlı yayın ekranı ve detayları…

KAYBOLAN ÇOCUĞUN AKIBETİNE DAİR YENİ GELİŞMELER

22 yıl önce kaybolan çocuğuyla ilgili araştırmalar yapan Vedat Kaya, Müge Anlı’dan yardım talep etti. Eski eşinin yıllar önce oğlunun durumu hakkında yalan söylediğini iddia eden Vedat Kaya, durumu savcılığa taşıdı. Umut Kaya’nın anneannesi de canlı yayına bağlanarak, kızının torununu bir inşaata bıraktığını söyledi. Kayıp çocuğun annesi Zeynep Hanım, canlı yayın sırasında sakladığı her şeyi anlatacağının sözünü vererek programa katılmak istedi. Programın sonuna doğru, yayına katılan Zeynep Hanım, savcılığa dilekçe verdiğini ve oğlunu inşaata bırakmadığını açıkladı.

Çorum’da 12 Mart tarihinde 4 çocuk annesi Hatice Kış, evinde 8 bıçak darbesiyle sevgilisi tarafından öldürüldü. Sevgilisinin cinayeti işlediğinden haberi olmadığını belirten Sevim Hanım’ın şüpheli davranışları dikkat çekti. Hatice Kış’ın kızı ve teyzesi, canlı yayında bir yüzleşme gerçekleştirdi. Annesinin öldürülmesinden teyzesinin de haberdar olduğunu belirten Munise Hanım, “Teyzem annem öldükten sonra şehir değiştirmek istedi” dedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert, 28 Mart 2025 Cuma günü saat 10:00’da ATV ekranlarında izleyicileriyle bir araya geldi. Canlı yayında ele alınan konular, izleyicilerin ilgisini yoğun bir şekilde çekti. Müge Anlı ATV canlı izlemek için TIKLAYINIZ.