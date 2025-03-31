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Müge Anlı Neden Yayınlanmıyor? İşte Detaylar

ATV’DE MÜGE ANLI İLE TATLI SERT YAYINDA YER ALMIYOR

31 Mart 2025 tarihinde ATV’nin yayın akışında Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bulunmuyor. Gizemli dosyalar, kayıp vakaları ve sosyal sorumluluk projeleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan programın ekranda olmayışı dikkat çekiyor. Peki, bu tarihte Müge Anlı neden yayınlanmıyor? İşte programın güncel durumu ve konuya dair bilgiler…

DEĞİŞİKLİK NEDENİ RAMAZAN BAYRAMI

31 Mart 2025 Pazartesi günü, genellikle sabah saat 10.00’da başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yerine “Bir Gece Masalı” dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak. Bu değişikliğin arkasında, Ramazan Bayramı tatili öncesi yapılan özel yayın planlaması yer alıyor. Müge Anlı’nın programına ne zaman yeni bölümlerle döneceği ise henüz belirlenmiş değil. Ancak geçmiş yıllarda benzer dönemlerde programın kısa süreli yayın araları verdiği biliniyor.

YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Bir Gece Masalı (27. Bölüm)
13:00 – ATV Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol’da
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Zoraki Misafir (Yerli Sinema)
22:30 – Karanlık Bölge (TV’de İlk / Yabancı Sinema)
00:50 – Zoraki Misafir (Tekrar)
03:15 – Karanlık Bölge (Tekrar)
05:30 – Hercai

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