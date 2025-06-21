Müge Anlı’nın Kızı Lidya Mezun Oldu

MÜGE ANLI’NIN GİZEMLİ HAYATI VE KIZI LİDYA’NIN BAŞARISI

ATV ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programıyla adli olaylara ışık tutan Müge Anlı, yalnızca başarılı televizyonculuğuyla değil, aynı zamanda gizemli özel hayatıyla da sık sık ilgileri üzerine çekiyor. Başarılı sunucu, bu kez kızı Lidya Müge Akdağ ile güncel haberlerde yer aldı.

LİDYA MÜGE AKDAĞ’IN EĞİTİM BAŞARISI

Müge Anlı, 1999 yılında gazeteci Burhan Akdağ ile evlendi ve bu evliliği 2008 yılında sonlandırdı. Bu birliktelikten kızı Lidya Müge Akdağ dünyaya geldi. 2002 yılında doğan Lidya, çocukluk ve gençlik yıllarını medyadan uzakta geçirdi. En son ise Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmasıyla dikkat çekmeyi başardı. Mezuniyet törenine ait fotoğraflar sosyal medyada paylaşılınca, eğitim başarısı ve görünümüyle gündeme geldi.

SOSYAL MEDYADA YORUMLAR VE BENZERLİKLER

Lidya daha önce bir yarışma programında yer alarak, dikkat çeken duruşuyla sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmişti. Son görüntüsü ise annesi Müge Anlı’nın gençlik yıllarına benzetildi. Sosyal medya kullanıcıları “Tıpkı Müge Anlı’nın gençliği”, “Zarif ve asil bir duruş” gibi yorumlarla Lidya hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yüz hatları, duruşu ve ifadesiyle annesini anımsatan Lidya, bu sayede büyük bir ilgiyle karşılaştı.