Müge Anlı’nın Programı Eylülde Başlıyor

SEZON FİNALİ TARİHİ MERAK EDİLİYOR

Müge Anlı’nın sunduğu program, her yaz tatil yaparken yeni sezonuna genellikle eylül ayında giriş yapıyor. Bu durum, “Müge Anlı ile Tatlı Sert 2025 sezon finali ne zaman?” sorusunu akıllara getiriyor. İzleyicilerin yüreğini merak saran sezon finali tarihi ise henüz açıklanmadı. Ancak önceki yıllardaki verilere göre, programın 27 Haziran’da sezon finali yapması öngörülüyor.

MÜGE ANLI’NIN KARİYERİ VE PROGRAMININ KONUSU

2005 yılından bu yana hafta içi her sabah saat 10.00’da ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, faili meçhul olaylar, kayıp vakaları ve sosyal adalet konularıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Müge Anlı, 19 Aralık 1973 doğumlu ve eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hukuk alanında yaptı. Televizyon kariyerine, öğrenci olduğu dönemlerde katıldığı “Turnike” programı ile adım atmıştır.

Kanal 6’daki “Top Secret” programıyla ilk profesyonel deneyimini kazanan Anlı, hemen ardından Kanal D ve ATV gibi önemli televizyon kanallarında magazin sunuculuğu yaptı. 2006-2008 yılları arasında, Şenay Düdek ve Pakize Suda ile birlikte “Dobra Dobra” adlı magazin sohbet programını sundu. Buradaki deneyimi ardından 2008 yılında ATV’de “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programına geçerek televizyonculuk kariyerinde bir değişim yaşadı. Bu programda kayıp vakaları ve toplumsal olaylar araştırılarak izleyiciye sunuluyor.

TOPLUMSAL OLAYLARA VE PROJELERE KATKISI

2010 yılında “Müge Anlı ile Mektubunuz Var” programıyla da izleyicilerle buluşan Anlı, çeşitli sebeplerle yakınlarını kaybeden ya da görüşemeyen kişilerin hikayelerini ekrana taşıdı. 2019 yılında “Tatlı Sert” programının yaz tatili sonrasında ATV ekranlarında “Güven Bana” isimli bilgi yarışmasını da sundu. Müge Anlı, özellikle “Müge Anlı ile Tatlı Sert” ile Türkiye’de ki televizyon haberciliğine farklı bir boyut kazandırmış, çözülmemiş olayların aydınlatılmasına önemli katkılarda bulunmuştur. 25 Haziran 2022’de Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Anlı, hafta içi her gün seyircileri ekran başına kilitleyerek kayıp dosyalarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.